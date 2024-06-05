Алькарас победил Циципаса и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»

Матч продолжался 2 часа 18 минут. Алькарас сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Циципаса два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Алькарас в пятый раз выходит в полуфинал на турнирах «Большого шлема» и второй год подряд сыграет в полуфинале «Ролан Гаррос».

Кроме того, 21-летний испанец добился своей 50 победы на турнирах «Большого шлема» в Открытую Эру. Для этого ему потребовалось всего 60 матчей, что является лучшим результатом в XXI веке. Быстрее Алькараса до этой отметки добирались лишь Бьорн Борг и Джон Макинрой (оба — по 59 матчей).

В финале Алькарас сыграет с будущей первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. По личным встречам у теннисистов паритет — 4−4.

«Это действительно трудная задача. На данный момент он лучший игрок в мире. Игрок, который выступает лучше всех. Мы провели отличные матчи. Я рад видеть его в туре. Благодаря ему я заставляю себя становиться лучше и каждое утро выкладываюсь на 100%. Проснуться утром и начать улучшать свою игру, чтобы попытаться выиграть у него. Я люблю смотреть, как он играет. Это будет сложно. Я готов принять вызов и устроить шоу на этом прекрасном корте. Это матч, который все хотят посмотреть. Уверен, что он покажет себя с лучшей стороны, я тоже. Посмотрим, кто победит», — сказал Алькарас после матча.