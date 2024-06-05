Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»
Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
Представляющая Казахстан теннисистка Елена Рыбакина проиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».
Четвертая ракетка мира уступила итальянке Жасмин Паолини в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 4:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 3 минуты.
Занимающая 15-е место в мировом рейтинге Паолини впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Ее соперница определится в другом матче ¼ финала, в котором встретятся 17-летняя россиянка Мирра Андреева и вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.
24-летняя Рыбакина в этом году выиграла турнир в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. Ее лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был четвертьфинал в 2021 году. В прошлом году она снялась с соревнований в третьем круге из-за лихорадки и плохого самочувствия. В 2022 году Рыбакина выиграла первый в карьере турнир Большого шлема — Уимблдон.
Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд турнира составляет более €53,4 млн. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира полька Ига Свентек. Ранее польская теннисистка вышла в полуфинал, где встретится с третьей ракеткой мира американкой Коко Гауфф.