Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос»

Занимающая 15-е место в мировом рейтинге Паолини впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Ее соперница определится в другом матче ¼ финала, в котором встретятся 17-летняя россиянка Мирра Андреева и вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

24-летняя Рыбакина в этом году выиграла турнир в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте. Ее лучшим результатом на «Ролан Гаррос» был четвертьфинал в 2021 году. В прошлом году она снялась с соревнований в третьем круге из-за лихорадки и плохого самочувствия. В 2022 году Рыбакина выиграла первый в карьере турнир Большого шлема — Уимблдон.