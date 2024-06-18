Андрей Рублев вылетел в первом круге на турнире в Галле

В матче первого круга шестая ракетка мира уступил американцу Маркосу Гирону, занимающему 53-е место в мировом рейтинге, в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Спортсмены провели на корте 1 час 28 минут.

В прошлом году Рублев дошел до финала на этом турнире, где уступил представителю Казахстана Александру Бублику.

Таким образом на турнире в Германии из россиян остался только Даниил Медведев. В понедельник, 17 июня, он вышел во второй круг, обыграв португальца Нуну Боржеша.

Соревнования на травяных кортах в немецком Галле завершатся 23 июня. Общий призовой фонд турнира составляет более €2,2 млн.

Ранее Рублев сенсационно проиграл итальянцу Маттео Арнальди (6:7, 2:6, 4:6) в третьем круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Андрей Рублев второй год подряд покинул «Ролан Гаррос» после третьего круга. В прошлом году он уступил на этой стадии другому итальянцу Лоренцо Сонего (7:5, 6:0, 3:6, 6:7, 6:3).