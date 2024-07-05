12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарпищев объяснил, почему Хачанов проиграл 220-й ракетке мира

Карен Хачанов, который был посеян на Уимблдонском турнире под 21-м номером, неожиданно уступил малоизвестному теннисисту. В основной сетке Уимблдона в мужском одиночном разряде осталось двое россиян — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Оба спортсмена вышли в третий круг турнира. Соперником Медведева, который посеян под пятым номером, станет немец Ян-Леонард Штруфф. Сафиуллину будет противостоять Артюр Фис, во втором круге сенсационно выбивший из турнира седьмую ракетку мира Хуберта Хуркача из Польши.

Источник: AP 2023

Российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга Уимблдона уступил французу Кентену Алису. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Алиса, который занимает 220-е место в мировом рейтинге и пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию.

«Для победы надо было подавать значительно лучше. Хачанову не хватило атакующих действий. Если первая подача принимается, то дальше все зависит от наступающих действий. С этим были проблемы. В данном матче козыри Карена не сработали», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В основной сетке Уимблдона в мужском одиночном разряде осталось двое россиян — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Оба спортсмена вышли в третий круг турнира. Соперником Медведева, который посеян под пятым номером, станет немец Ян-Леннард Штруфф. Сафиуллину будет противостоять Артюр Фис, во втором круге сенсационно выбивший из турнира седьмую ракетку мира Хуберта Хуркача из Польши.

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