Тарпищев объяснил, почему Хачанов проиграл 220-й ракетке мира
Карен Хачанов, который был посеян на Уимблдонском турнире под 21-м номером, неожиданно уступил малоизвестному теннисисту. В основной сетке Уимблдона в мужском одиночном разряде осталось двое россиян — Даниил Медведев и Роман Сафиуллин. Оба спортсмена вышли в третий круг турнира. Соперником Медведева, который посеян под пятым номером, станет немец Ян-Леонард Штруфф. Сафиуллину будет противостоять Артюр Фис, во втором круге сенсационно выбивший из турнира седьмую ракетку мира Хуберта Хуркача из Польши.