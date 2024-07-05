Тарпищев объяснил, почему Хачанов проиграл 220-й ракетке мира

Российский теннисист Карен Хачанов в матче второго круга Уимблдона уступил французу Кентену Алису. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Алиса, который занимает 220-е место в мировом рейтинге и пробился в основную сетку Уимблдона через квалификацию.

«Для победы надо было подавать значительно лучше. Хачанову не хватило атакующих действий. Если первая подача принимается, то дальше все зависит от наступающих действий. С этим были проблемы. В данном матче козыри Карена не сработали», — приводит слова Тарпищева ТАСС.