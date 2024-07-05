Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона
20-летняя теннисистка уступила в третьем круге Эмме Наварро из США.
20-летняя теннисистка уступила в третьем круге Эмме Наварро из США.
Российская теннисистка Диана Шнайдер в трех сетах проиграла американке Эмме Наварро — 6:2, 3:6, 4:6. Наварро была посеяна на турнире «Большого шлема» на травяном покрытии под 19-м номером.
За выход в четвертьфинал Наварро поспорит с победительницей встречи между второй ракеткой мира Коко Гауфф из США и британкой Сонай Картал, попавшей в основную сетку турнира через квалификацию.
Перед началом Уимблдона 20-летняя Диана Шнайдер выиграла турнир WTA в немецком Бад-Хомбурге. До встречи с Наварро на Уимблдоне победная серия россиянки насчитывала семь матчей.
Диана Шнайдер занимает 30-е место в мировом рейтинге. Выход в третий круг Уимблдона текущего сезона — лучший результат на турнирах «Большого шлема» в карьере Дианы, ранее она не проходила на соревнованиях данной категории дальше второго круга.
Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 млн фунтов. Это на 11,9% больше, чем в прошлом году. Победители турнира получат 2,7 млн фунтов, а финалисты — 1,4 млн фунтов.