Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертый круг Уимблдона

Российская теннисистка Диана Шнайдер в трех сетах проиграла американке Эмме Наварро — 6:2, 3:6, 4:6. Наварро была посеяна на турнире «Большого шлема» на травяном покрытии под 19-м номером.

За выход в четвертьфинал Наварро поспорит с победительницей встречи между второй ракеткой мира Коко Гауфф из США и британкой Сонай Картал, попавшей в основную сетку турнира через квалификацию.

Перед началом Уимблдона 20-летняя Диана Шнайдер выиграла турнир WTA в немецком Бад-Хомбурге. До встречи с Наварро на Уимблдоне победная серия россиянки насчитывала семь матчей.

Диана Шнайдер занимает 30-е место в мировом рейтинге. Выход в третий круг Уимблдона текущего сезона — лучший результат на турнирах «Большого шлема» в карьере Дианы, ранее она не проходила на соревнованиях данной категории дальше второго круга.