Две российские женские пары сыграют на Олимпиаде в Париже

В олимпийском турнире примут участие две российские пары — Екатерина Александрова и Елена Веснина, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они выступят в Париже как нейтральные атлеты.

37-летняя Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым. Остальные теннисистки сыграют в паре на Олимпиаде впервые.