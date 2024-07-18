Две российские женские пары сыграют на Олимпиаде в Париже
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала список участников женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже.
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала список участников женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже.
В олимпийском турнире примут участие две российские пары — Екатерина Александрова и Елена Веснина, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они выступят в Париже как нейтральные атлеты.
37-летняя Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым. Остальные теннисистки сыграют в паре на Олимпиаде впервые.
Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».