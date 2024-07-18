13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Две российские женские пары сыграют на Олимпиаде в Париже

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала список участников женского парного разряда на Олимпийских играх в Париже.

Источник: Reuters

В олимпийском турнире примут участие две российские пары — Екатерина Александрова и Елена Веснина, Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они выступят в Париже как нейтральные атлеты.

37-летняя Веснина является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой и серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в миксте с Асланом Карацевым. Остальные теннисистки сыграют в паре на Олимпиаде впервые.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа на грунтовых кортах «Ролан Гаррос».

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