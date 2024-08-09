Первая ракетка России вылетела во втором круге турнира в Торонто

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету Касаткиной четыре эйса, 11 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. На счету Анисимовой два эйса, четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов.

Касаткина была посеяна на турнире под пятым номером и для нее этот матч был первым на турнире. 27-летняя россиянка вылетает в стартовом матче на втором турнире подряд. В начале месяца Касаткина уступила американке Кэролайн Доулхайд (6:2, 5:7, 0:6) на турнире WTA-500 в Вашингтоне.

Касаткина располагается выше всех среди россиянок в одиночном рейтинге WTA, занимая в нем 12-е место.

Анисимова родилась в Нью-Джерси в семье русских эмигрантов. На данный момент 22-летняя американка занимает 132-е место в рейтинге WTA. Следующей соперницей Анисимовой станет россиянка Анна Калинская.