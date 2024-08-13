Рублев проиграл Попырину в финале «‎Мастерса» в Монреале

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Рублев сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Попырина десять подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

«Я хотел бы поздравить Алексея с потрясающей неделей и его команду с невероятным турниром. Он победил действительно отличных игроков. У него была действительно сложная жеребьёвка, и он закончил вчера вечером очень поздно. Выиграть титул сегодня — это большое достижение. Я хочу поздравить тебя. Я рад за тебя, мужик», — сказал Рублев после матча.

По ходу турнира Попырин обыграл еще четырех игроков из топ-20 рейтинга АТР помимо Рублева — Бена Шелтона (6:4, 7:6), Григора Димитрова (4:6, 7:6, 6:3), Хуберта Хуркача (3:6, 7:6, 7:5) и Себастьяна Корду (7:6, 6:3). После победы в финале австралиец оставил надпись на камере: «Что только что произошло!».

Попырин родился в Сиднее в семье выходцев из России. 25-летний австралиец впервые в карьере выиграл «‎Мастерс» и завоевал свой третий титул на уровне ATP. В одиночном рейтинге ATP Попырин взлетел на 32 позиции — с 62-го на 30-е место. Также Попырин вышел вперед по личным встречам с Рублевым — 2−1.

Рублев упустил возможность выиграть 17-й турнир на уровне АТР. По ходу «‎Мастерса» в Монреале сенсационно обыграл первую ракетку мира Янника Синнера (6:3, 1:6, 6:2) и вернул себе титул шестой ракетки мира.

Попырин и Рублев отправляются в Цинциннати, где сегодня стартует еще один турнир серии «‎Мастерс». Австралиец начнет борьбу с первого круга, где ему предстоит сыграть с французом Гаэлем Монфисом. Россиянин стартует со второго круга, где сыграет с победителем матча между китайцем Чжан Чжичжэнем и французом Джованни Мпетши Перрикаром.