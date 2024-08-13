Диана Шнайдер впервые вошла в топ-20 мирового рейтинга

Шнайдер впервые вошла в топ-20 и занимает 20-е место в мировом рейтинге. На минувшей неделе россиянка дошла до полуфинала турнира категории WTA 1000 в Торонто. Шнайдер не смогла выйти в финал, уступив шестой ракетке мира американке Джессике Пегуле в двух сетах со счетом 4:6, 3:6.

Диана Шнайдер впервые в карьере дошла до полуфинала турнира категории WTA 1000. 20-летняя россиянка завершила свой первый турнир после Олимпийских игр в Париже.

Напомним, на олимпийском теннисном турнире Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевали единственную серебряную награду для сборной России.

Лучшей из россиянок в мировом рейтинге по-прежнему остается Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. Также в топ-20 располагаются Анна Калинская (16-я) и Людмила Самсонова (17-я).

Лидером рейтинга является представительница Польши Ига Свентек, второе место занимает американка Коко Гауфф, третью строчку занимает белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Сегодня, 13 августа, стартует турнир категории WTA 1000 в Цинциннати, его призовой фонд составляет более $3,2 млн. В первом круге Диана Шнайдер встретится с китаянкой Чжан Шуай.