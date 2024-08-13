Хачанов сыграет со Зверевым во втором круге турнира в Цинциннати

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Хачанов сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Серундоло две подачи навылет и три двойные ошибки.

В следующем круге Хачанов встретится с четвертой ракеткой мира Александром Зверевым. Счет в личных встречах — 4−2 в пользу немца.