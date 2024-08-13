Хачанов сыграет со Зверевым во втором круге турнира в Цинциннати
Российский теннисист Карен Хачанов уверенно обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (6:0, 6:3) в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Российский теннисист Карен Хачанов уверенно обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (6:0, 6:3) в первом круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Хачанов сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Серундоло две подачи навылет и три двойные ошибки.
В следующем круге Хачанов встретится с четвертой ракеткой мира Александром Зверевым. Счет в личных встречах — 4−2 в пользу немца.
«Мастерс» в Цинциннати проходит с 12 по 19 августа. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финале обыграл Карлоса Алькараса (5:7, 7:6, 7:6). 37-летний серб не примет участие в турнире и не сможет защитить титул.