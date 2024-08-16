Руне потерял сознание во время матча на турнире в Цинциннати

Даниил Медведев, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, выбыл из «Мастерса» в Цинциннати в своем первом матче на турнире, уступив Иржи Легечке из Чехии. Медведев — единственный теннисист из России, побеждавший на турнире в Цинциннати. Титул был завоеван Даниилом в 2019 году.