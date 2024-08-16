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Руне потерял сознание во время матча на турнире в Цинциннати

Врачам удалось привести датчанина в чувства, и он не только продолжил встречу, но и вышел в третий круг.

Источник: БЕЛТА

Датский теннисист Холгер Руне во время матча второго круга на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати против португальца Нуну Боржеша потерял сознание из-за теплового удара. Руне понадобилась помощь врача, который измерил датчанину уровень сахара в крови.

Несмотря на плохое самочувствие, Руне в итоге сумел продолжить матч и довел его до победы — 6:3,7:6 (10:8).

В третьем круге соперником Хольгера станет победитель встречи между французом Гаэлем Монфисом и второй ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом.

21-летний Руне занимает 16-е место в рейтинге ATP. На его счету 4 титула под эгидой организации. Лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2022, 2023) и Уимблдона (2023).

Даниил Медведев, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, выбыл из «Мастерса» в Цинциннати в своем первом матче на турнире, уступив Иржи Легечке из Чехии. Медведев — единственный теннисист из России, побеждавший на турнире в Цинциннати. Титул был завоеван Даниилом в 2019 году.