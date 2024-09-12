Российская теннисистка избила себя ракеткой по голове: видео

В финальном сете Кудерметова вела со счетом 5:0, однако затем проиграла семь геймов подряд, выиграв на этом отрезке всего шесть розыгрышей. После пятого проигранного гейма подряд 27-летняя россиянка несколько раз ударила себя ракеткой по голове.