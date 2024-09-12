Российская теннисистка избила себя ракеткой по голове: видео

Встреча продолжалась 3 часа 15 минут. Кудерметова исполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету Осорио восемь двойных ошибок и 8 из 18 реализованных брейк-пойнтов.
В финальном сете Кудерметова вела со счетом 5:0, однако затем проиграла семь геймов подряд, выиграв на этом отрезке всего шесть розыгрышей. После пятого проигранного гейма подряд 27-летняя россиянка несколько раз ударила себя ракеткой по голове.
В следующем круге Осорио сыграет с россиянкой Камилой Рахимовой, которая в ⅛ финала обыграла Викторию Азаренко из Беларуси (6:2, 3:0 — отказ). Рахимова впервые в своей карьере обыграла соперницу из топ-20 рейтинга WTA.
Турнир в Гвадалахаре с общим призовым фондом 922 тыс. долларов завершится 15 сентября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Греции Мария Саккари, которая в прошлогоднем финале обыграла американку Кэролайн Доулхайд (7:5, 6:3).