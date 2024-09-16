Экс-первая ракетка мира Борис Беккер женился в третий раз

Борис Беккер был одним из самых успешных теннисистов в мире. В 17 лет он выиграл свой первый турнир Большого шлема — Уимблдон, а после побеждал на главных турнирах в сезоне еще пять раз. В 1991 году он стал первой ракеткой мира, а в начале XXI века был избран в Международный зал теннисной славы.