Экс-первая ракетка мира Борис Беккер женился в третий раз

Свадьба прошла в Италии. Пара встречается с 2022 года. Специалист по политическим рискам Лилиан и Борис прибыли на яхте на предсвадебный ужин в Генуе в пятницу, 13 сентября, а на следующий день связали себя узами брака в присутствии 150 гостей.
Для Бориса Беккера этот брак стал третьим. Впервые он женился в декабре 1993 года. Его избранницей стала дизайнер Барбара Фелтус. У пары родились двое детей — сыновья Ноа и Элиас. Борис и Барбара развелись в 2000 году, когда стало известно об измене теннисиста.
Вскоре у Беккера начались отношения с голландской топ-моделью Шарли «Лилли» Керссенберг. В 2009 году Шарли и Борис объявили о помолвке, а в 2010 году у них родился сын Амадей. В 2018 году пара рассталась.
Борис Беккер был одним из самых успешных теннисистов в мире. В 17 лет он выиграл свой первый турнир Большого шлема — Уимблдон, а после побеждал на главных турнирах в сезоне еще пять раз. В 1991 году он стал первой ракеткой мира, а в начале XXI века был избран в Международный зал теннисной славы.