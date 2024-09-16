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Рафаэль Надаль может сыграть за сборную Испании в Кубке Дэвиса

Рафаэль Надаль может помочь сборной Испании в финале Кубка Дэвиса, который пройдет в ноябре, сообщил капитан команды Давид Феррер.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Финал Кубка Дэвиса состоится с 19 по 24 ноября в Малаге. Ранее стали известны все участники финальной стадии. В нем примут участие сборные Италии, Нидерландов, Австралии, Испании, США, Германии, Канады и Аргентины.

«Я говорил с Рафой. И почему бы и нет? Время еще есть, я поговорю с ним, и мы решим, что будем делать. Главное, чтобы он был здоров, если он сможет, то приедет в хорошей форме», — приводит слова Феррера Mundo Deportivo.

Напомним, действующим чемпионом Кубка Дэвиса является сборная Италии, обыгравшая в прошлогоднем финале Австралию.

Ранее 38-летний Надаль отказался от участия в Кубке Лейвера, который пройдет в Берлине с 20 по 22 сентября.

"Я очень разочарован, что не смогу принять участия в Кубке Лейвера на следующей неделе.

Это командное соревнование, и это лучшее, что я могу сделать, чтобы поддержать команду. Есть другие игроки, которые могут помочь победить. У меня столько замечательных и эмоциональных воспоминаний с этого турнира. И я очень ждал, когда же смогу сыграть с командой и с Бьорном Боргом, который проводит последний турнир в качестве капитана.

Желаю команде Европы всего самого наилучшего и буду поддерживать их на расстоянии", — приводит слова Надаля пресс-служба соревнований.