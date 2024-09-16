Бывшая вторая ракетка мира досрочно завершила сезон из-за травмы

Напомним, ранее Жабер не смогла принять участие на турнире категории WTA 1000 в Цинциннати и снялась с соревнований в Вашингтоне. Также 30-летняя теннисистка отказалась от участия в последнем в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США.
«Этот год был максимально сложным для меня с игровой точки зрения. Но я знаю, что восстановление от травмы — это также часть теннисного пути. В связи с моей травмой плеча я и моя медицинская команда приняли сложное решение завершить сезон. Пока у меня есть время я займусь благотворительной деятельностью и постараюсь сделать мир чуть-чуть лучше. Спасибо за вашу поддержку. Уже жду времени, когда я смогу вернуться еще сильнее. И мы увидимся на кортах Австралии в 2025 году», — написала Жабер в соцсетях.
Онс Жабер дважды выходила в финал Уимблдона, где уступила Елене Рыбакиной, представляющей Казахстан в 2022 году, и чешке Маркете Вондроушовой в 2023 году. Также в 2022 году Жабер дошла до финала на US Open, но не смогла завоевать титул, проиграв в решающем матче Иге Швентек из Польши.