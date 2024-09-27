Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сафиуллин сыграет с Синнером во втором круге турнира в Пекине

Российский теннисист Роман Сафиуллин одержал победу в первом круге турнира категории АТР 500 в Пекине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сафиуллин встречался с трехкратным победителем турниров Большого шлема Стэном Вавринкой из Швейцарии. Матч завершился в пользу россиянина со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут.

В следующем круге 69-я ракетка мира Сафиуллин сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Напомним, Синнер является действующим чемпионом турнира в Пекине. В прошлом году 23-летний итальянец в финале обыграл Даниила Медведева.

Счет личных встреч между Сафиуллиным и Синнером 2:0 в пользу итальянца. В последний раз теннисисты встречались между собой в четвертьфинале Уимблдона в 2023 году, где Синнер одержал победу в четырех сетах.

Из россиян в сетке турнира кроме Сафиуллина участвуют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Павел Котов и Карен Хачанов. Котов уже прошел во второй круг, где встретится с итальянцем Флавио Коболли. Другие спортсмены сыграют в первом круге турнира сегодня, 27 сентября.

Турнир категории АТР 500 завершится в столице Китая 2 октября. Его общий призовой фонд составляет более $3,7 млн.