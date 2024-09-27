Сафиуллин сыграет с Синнером во втором круге турнира в Пекине

Сафиуллин встречался с трехкратным победителем турниров Большого шлема Стэном Вавринкой из Швейцарии. Матч завершился в пользу россиянина со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 20 минут.
В следующем круге 69-я ракетка мира Сафиуллин сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Напомним, Синнер является действующим чемпионом турнира в Пекине. В прошлом году 23-летний итальянец в финале обыграл Даниила Медведева.
Счет личных встреч между Сафиуллиным и Синнером 2:0 в пользу итальянца. В последний раз теннисисты встречались между собой в четвертьфинале Уимблдона в 2023 году, где Синнер одержал победу в четырех сетах.
Из россиян в сетке турнира кроме Сафиуллина участвуют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Павел Котов и Карен Хачанов. Котов уже прошел во второй круг, где встретится с итальянцем Флавио Коболли. Другие спортсмены сыграют в первом круге турнира сегодня, 27 сентября.
Турнир категории АТР 500 завершится в столице Китая 2 октября. Его общий призовой фонд составляет более $3,7 млн.