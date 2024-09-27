Рекордсменка по серии поражений Шуай обыграла 8-ю ракетку мира

Напомним, ранее 595-я ракетка мира Шуай прервала рекордную 24-матчевую серию поражений, обыграв американку Маккартни Кесслер в матче первого круга на турнире в Пекине. С начала февраля 2023 по сентябрь 2024 года китаянка проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд не только среди женщин, но и среди мужчин.