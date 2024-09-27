Рекордсменка по серии поражений Шуай обыграла 8-ю ракетку мира

В матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Пекине Шуай встречалась с 8-й ракеткой мира американкой Эммой Наварро. Которая ранее впервые в карьере дошла до полуфинала на турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США, где уступила Арине Соболенко из Беларуси.
35-летняя Шуай одержала сенсационную победу над 23-летней Наварро в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
В третьем круге Шуай сыграет с представительницей Бельгии Грет Миннен, которая во втором круге обыграла россиянку Анастасию Потапову.
Напомним, ранее 595-я ракетка мира Шуай прервала рекордную 24-матчевую серию поражений, обыграв американку Маккартни Кесслер в матче первого круга на турнире в Пекине. С начала февраля 2023 по сентябрь 2024 года китаянка проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд не только среди женщин, но и среди мужчин.
Турнир категории WTA 1000 в столице Китая завершится 6 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет около $9 млн. Победительница турнира получит $1,1 млн. В прошлом году победу в Пекине одержала первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.