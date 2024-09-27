Рублев стартовал с непростой победы на турнире в Пекине

Встреча против 201-й ракетки мира продолжалась 1 час 50 минут. Россиянин теннисист выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника три подачи навылет, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести.
Рублев довел счет в личном противостоянии с Карреньо-Бустой до 4−0.
Во втором круге Рублев сразится с другим испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, который в параллельной игре обыграл китайца Чжан Чжичжэня (6:3, 4:6, 6:3). Счет в личных встречах — 4−0 в пользу россиянина.
Теннисный турнир в Пекине с призовым фондом 3,7 млн долларов проходит с 26 сентября по 2 октября. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший Медведева со счетом 7:6, 7:6.