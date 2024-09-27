Рублев стартовал с непростой победы на турнире в Пекине

Встреча против 201-й ракетки мира продолжалась 1 час 50 минут. Россиянин теннисист выполнил 12 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету его соперника три подачи навылет, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из шести.