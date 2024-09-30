Касаткина не смогла выйти в ⅛ финала турнира в Пекине

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Касаткина сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Анисимовой пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.