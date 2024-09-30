Касаткина не смогла выйти в ⅛ финала турнира в Пекине

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. Касаткина сделала два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Анисимовой пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Касаткина проиграла все пять личных встреч против Анисимовой, не сумев взять у нее ни одного сета.
Анисимова родилась в Нью-Джерси в семье русских эмигрантов. На данный момент она занимает 43-е место в рейтинге WTA. В четвертом круге 23-летняя американка сыграет с китаянкой Чжэн Циньвэнь.
До стадии ⅛ финала турнира в Пекине из россиянок дошли только Анна Калинская и Мирра Андреева. Соперницей Калинской станет украинка Юлия Стародубцева, а Андреева сыграет с полькой Магдой Линетт.
Турнир в Пекине завершится 6 октября. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Швентек, обыгравшая в прошлогоднем финале россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:2).