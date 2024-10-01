595-я ракетка мира Шуай вышла в ¼ финала турнира в Пекине

Напомним, на турнире в Пекине Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений. С начала февраля 2023 по сентябрь 2024 года китайская спортсменка проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд не только среди женщин, но и среди мужчин.