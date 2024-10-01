595-я ракетка мира Шуай вышла в ¼ финала турнира в Пекине

Китаянка встречалась с представительницей Польши Магдаленой Френх. 35-летняя Шуай обыграла 31-ю ракетку мира Френх в двух сетах со счетом 6:4, 6:2. Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты.
За выход в полуфинал соревнований Шуай поборется с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой, которая обыграла финалистку US Open американку Джессику Пегулу.
595-я ракетка мира Шуай является самой низкой теннисисткой мирового рейтинга, которая дошла до четвертьфинала в Пекине. Китаянка вышла в ¼ финала турнира WTA впервые с 2022 года.
Напомним, на турнире в Пекине Чжан Шуай прервала рекордную серию поражений. С начала февраля 2023 по сентябрь 2024 года китайская спортсменка проиграла 24 матча подряд в одиночном разряде. Это антирекорд не только среди женщин, но и среди мужчин.
Кроме Френх в Пекине Чжан Шуай обыграла американок Маккартни Кесслер и 8-ю ракетку мира Эмму Наварро. Также она победила представительницу Бельгии Грет Миннен.
Турнир категории WTA 1000 в столице Китая завершится 6 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет около $9 млн. Победительница турнира получит $1,1 млн. В прошлом году победу в Пекине одержала первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.