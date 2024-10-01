Мирра Андреева рассказала собаку какой породы она заведет

«Я еще даже не выбрала, какую породу я хочу, выбираю сейчас между тремя. Это будет либо мини-такса. Я прочитала, что она по характеру будет как золотистый ретривер, а мне очень нравится эта порода. Также я хочу королевского кокер-спаниеля — как в мультике “Леди и Бродяга”. И еще думаю про мальтипу, но она пока на последнем месте. Я здесь у всех вижу мальтипу, а мне хочется чего-то своего. И хочется, чтобы собака была умной, которая будет мне другом, поддержкой, даже членом семьи, с кем я смогу полноценно провести какое-то время.



Я сегодня смотрела лайв-рейтинг, и мне не хватило пяти очков, чтобы попасть в топ-20. Хотя я до турнира считала, что если я выиграю здесь два матча, то войду в топ-20. Там Вика Азаренко все не сдает позиции, на 20-м месте уже сколько стоит, а мне пяти очков не хватило… Поэтому, да, мне нужно выиграть еще один матч. Я постараюсь, и тогда уже будем думать про собаку. У меня теперь столько мотивации и в целом желания выиграть. Посмотрим, как получится», — сказала Андреева.