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Мирра Андреева рассказала собаку какой породы она заведет

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о процессе выбора своей первой собаки. Об этом сообщает «Спортс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

В июне Андреева рассказала, что мама пообещала ей купить собаку, если она войдет по ходу сезона в топ-20 мирового рейтинга. Для этого 17-летней теннисистке нужно обыграть 43-ю ракетку мира Магду Линетт в ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в Пекине.

«Я еще даже не выбрала, какую породу я хочу, выбираю сейчас между тремя. Это будет либо мини-такса. Я прочитала, что она по характеру будет как золотистый ретривер, а мне очень нравится эта порода. Также я хочу королевского кокер-спаниеля — как в мультике “Леди и Бродяга”. И еще думаю про мальтипу, но она пока на последнем месте. Я здесь у всех вижу мальтипу, а мне хочется чего-то своего. И хочется, чтобы собака была умной, которая будет мне другом, поддержкой, даже членом семьи, с кем я смогу полноценно провести какое-то время.

Я сегодня смотрела лайв-рейтинг, и мне не хватило пяти очков, чтобы попасть в топ-20. Хотя я до турнира считала, что если я выиграю здесь два матча, то войду в топ-20. Там Вика Азаренко все не сдает позиции, на 20-м месте уже сколько стоит, а мне пяти очков не хватило… Поэтому, да, мне нужно выиграть еще один матч. Я постараюсь, и тогда уже будем думать про собаку. У меня теперь столько мотивации и в целом желания выиграть. Посмотрим, как получится», — сказала Андреева.

Ранее Андреева и Линетт дважды встречались друг с другом. Их первый матч в апреле 2023 года на турнире WTA в Мадриде завершился победой россиянки — 6:3, 6:3. В июле этого года Линетт выбила Андрееву в первом круге олимпийского турнира в Париже — 6:3, 6:4.

Андреева и Линетт сыграют друг с другом в среду, 2 октября. Матч запланирован на 5:00 по московскому времени.