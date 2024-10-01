Андреева и Шнайдер разгромили дуэт из Украины на турнире в Пекине

Для Андреевой и Шнайдер это первый турнир после Олимпийских игр, где они завоевали серебряные медали. В финале они уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолиини (6:2, 1:6, 7:10). Потенциально они могут сыграть друг с другом вновь в полуфинале турнира в Пекине.