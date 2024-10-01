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Андреева и Шнайдер разгромили дуэт из Украины на турнире в Пекине

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер разгромили украинок Людмилу Киченок и Марту Костюк (6:1, 6:0) во втором круге турнира АТР-1000 в Пекине.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Матч продолжался 50 минут. Россиянки допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из двух. Их соперницы также допустили две двойные ошибки, не сумев заработать ни одного брейк-пойнта.

Андреева и Шнайдер одержали крупнейшую победу на турнире, отдав соперницам лишь один гейм. В четвертьфинале россиянки сыграют с американским дуэтом София Кенин / Бетани Маттек-Сандс.

Для Андреевой и Шнайдер это первый турнир после Олимпийских игр, где они завоевали серебряные медали. В финале они уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолиини (6:2, 1:6, 7:10). Потенциально они могут сыграть друг с другом вновь в полуфинале турнира в Пекине.

Андреева также продолжает борьбу в Пекине за титул в одиночном разряде. В ⅛ финала 17-летняя россиянка сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт. Шнайдер вылетела в третьем круге, уступив польке Магдалене Френх (6:0, 3:6, 4:6).

Андреева и Линетт сыграют друг против друга в среду, 2 октября. Матч запланирован на 5:00 по московскому времени. В этот же день Андреевой и Шнайдер предстоит провести матч в парном разряде.