Алькарас обыграл Медведева и стал первым финалистом Пекина

Счет личных встреч между 28-летним Медведевым и 21-летним Алькарасом стал 6−2 в пользу испанца. В этом году Алькарас обыграл Медведева в третий раз. Ранее Карлос Алькарас одержал победу в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан Уэллсе и обыграл россиянина в полуфинале Уимблдона.