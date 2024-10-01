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Алькарас обыграл Медведева и стал первым финалистом Пекина

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу в ½ финала турнира категории АТР 500 в Пекине.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Алькарас обыграл пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 28 минут. По ходу матча Медведев несколько раз вызывал на корт физиотерапевта из-за проблем с бедром.

Счет личных встреч между 28-летним Медведевым и 21-летним Алькарасом стал 6−2 в пользу испанца. В этом году Алькарас обыграл Медведева в третий раз. Ранее Карлос Алькарас одержал победу в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан Уэллсе и обыграл россиянина в полуфинале Уимблдона.

Во втором полуфинале сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и 96-я ракетка мира Бу Юнчаокете из Китая. Матч также пройдет сегодня, 1 октября.

Напомним, Бу Юнчаокете в четвертьфинале соревнований в Пекине обыграл шестую ракетку мира россиянина Андрея Рублева.

Турнир в столице Китая завершится 2 октября. Его призовой фонд составляет более $3,7 млн. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер, который в прошлом году в финале обыграл Даниила Медведева в двух сетах со счетом 7:6, 7:6.