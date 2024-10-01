Калинская проиграла украинке Стародубцевой на турнире в Пекине

Матч против 115-й ракетки мира продолжался 1 час 36 минут. Россиянка допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Ее соперница выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.