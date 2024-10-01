Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калинская проиграла украинке Стародубцевой на турнире в Пекине

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Пекине категории WTA-1000, уступив украинке Юлии Стародубцевой (5:7, 0:6).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Матч против 115-й ракетки мира продолжался 1 час 36 минут. Россиянка допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Ее соперница выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

В четвертьфинале Стародубцева встретится с победительницей матча между японкой Наоми Осакой и американкой Коко Гауфф.

Турнир в Пекине завершится 6 октября. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Швентек, обыгравшая в прошлогоднем финале россиянку Людмилу Самсонову (6:2, 6:2).