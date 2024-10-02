Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

22-я ракетка мира Андреева встречалась с занимающей 45-е место в рейтинге Магдой Линетт из Польши. Россиянка одержала победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.
За выход в полуфинал турнира Андреева поборется с победительницей матча между американкой Амандой Анисимовой и олимпийской чемпионкой Парижа в одиночном разряде китаянкой Чжэн Циньвэнь.
После завершения турнира Андреева войдет в топ-20 мирового рейтинга и сможет завести собаку. Такое условие перед 17-летней спортсменкой поставила мама. Ранее она рассказала, собаку какой породы хочет.
«Я еще даже не выбрала, какую породу я хочу, выбираю сейчас между тремя. Это будет либо мини-такса. Я прочитала, что она по характеру будет как золотистый ретривер, а мне очень нравится эта порода. Также я хочу королевского кокер-спаниеля — как в мультике “Леди и Бродяга”. И еще думаю про мальтипу, но она пока на последнем месте. Я здесь у всех вижу мальтипу, а мне хочется чего-то своего. И хочется, чтобы собака была умной, которая будет мне другом, поддержкой, даже членом семьи, с кем я смогу полноценно провести какое-то время.
Я сегодня смотрела лайв-рейтинг, и мне не хватило пяти очков, чтобы попасть в топ-20. Хотя я до турнира считала, что если я выиграю здесь два матча, то войду в топ-20. Там Вика Азаренко все не сдает позиции, на 20-м месте уже сколько стоит, а мне пяти очков не хватило… Поэтому, да, мне нужно выиграть еще один матч. Я постараюсь, и тогда уже будем думать про собаку. У меня теперь столько мотивации и в целом желания выиграть. Посмотрим, как получится«, — приводит слова Андреевой “Спортс”.
Турнир категории WTA 1000 в столице Китая завершится 6 октября. Общий призовой фонд соревнований составляет около $9 млн. Победительница турнира получит $1,1 млн. В прошлом году победу в Пекине одержала первая ракетка мира Ига Швентек из Польши.