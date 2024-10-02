Алькарас победил Синнера в финале турнира в Пекине

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира ATP 500 в Пекине. Поединок длился 3 часа 24 минуты и завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).
При этом на тай-брейке испанец уступал с двойным мини-брейком (0−3), а затем выиграл семь очков подряд. Алькарас выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету Синнера шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Карлос Алькарас выиграл 16-й трофей в карьере и четвертый в нынешнем сезоне. 21-летний испанец четыре раза побеждал на турнирах «Большого шлема». По одному разу на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос» и дважды — на Уимблдоне.
Призовой фонд турнира в Пекине составил более 3,7 млн долларов. В 2023 году победителем соревнований стал Янник Синнер, который в прошлом году в финале обыграл Даниила Медведева в двух сетах со счетом 7:6, 7:6.