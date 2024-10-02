Алькарас победил Синнера в финале турнира в Пекине

При этом на тай-брейке испанец уступал с двойным мини-брейком (0−3), а затем выиграл семь очков подряд. Алькарас выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету Синнера шесть эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.