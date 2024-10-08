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Шарапова показала фото повзрослевшего сына

Победительница пяти турниров Большого шлема Мария Шарапова поделилась фотографиями сына Теодора.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Мария опубликовала несколько фотографий в своих соцсетях, на которых запечатлен сын и возлюбленный Шараповой британский бизнесмен Алекс Гилкс.

В октябре 2018 года стало известно об отношениях Марии и Алекса. Спустя два года состоялась их помолвка, а в июле 2022 года родился первенец пары — Теодор.

37-летняя Мария Шарапова одна из десяти спортсменок в истории — обладательниц «Карьерного шлема» (Выиграла все четыре турнира Большого шлема в разные годы — Прим. ред.).

Шарапова дебютировала на турнирах под эгидой WTA в марте 2002 года. А уже в 2003 году теннисистка попала в основную сетку Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос».

В июле 2024 года спортивный телеканал ESPN включил Марию в список лучших теннисисток XXI века. Она заняла в рейтинге третье место, уступив сестрам Серене и Винус Уильямс.

А в начале сентября 2024 года Шарапова победила в голосовании болельщиков на включение в Международный зал теннисной славы.

Ранее мы сделали подборку лучших образов экс-первой ракетки мира Шараповой на корте.