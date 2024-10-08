Сафиуллин встретится с Джоковичем на «Мастерсе» в Шанхае

Серию «Мастерс» составляют девять теннисных турниров, которые проводятся Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров Большого шлема. В настоящий момент в серию «Мастерс», помимо Шанхая, входят турниры в американских Индиан-Уэллсе, Майами и Цинциннати, Канаде (Монреаль или Торонто), Мадриде, Монте-Карло, Риме и Париже.