Сафиуллин встретится с Джоковичем на «Мастерсе» в Шанхае

Сафиуллин обыграл полуфиналиста Открытого чемпионата США-2024 американца Фрэнсиса Тиафо в трех сетах со счетом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5). Теннисисты провели на корте 3 часа 6 минут.
В ⅛ финала соревнований 61-я ракетка мира Сафиуллин сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Занимающий четвертое место в мировом рейтинге Джокович в матче третьего круга разгромил итальянца Флавио Коболли за 1 час 4 минуты (6:1, 6:2).
Счет личных встреч между Сафиуллиным и Джоковичем 2−0 в пользу сербского теннисиста. В этом году спортсмены встречались один раз на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. Джокович одержал уверенную победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:2.
Серию «Мастерс» составляют девять теннисных турниров, которые проводятся Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров Большого шлема. В настоящий момент в серию «Мастерс», помимо Шанхая, входят турниры в американских Индиан-Уэллсе, Майами и Цинциннати, Канаде (Монреаль или Торонто), Мадриде, Монте-Карло, Риме и Париже.
«Мастерс» в Шанхае завершится 13 октября. Призовой фонд соревнований составляет около $9 млн. Победителем прошлогоднего турнира является польский теннисист Хуберт Хуркач.