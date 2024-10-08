Сестры Андреевы сыграют друг против друга на турнире в Ухане

Матч продолжался 1 час 46 минут. Андреева выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету ее соперницы две подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.