Сестры Андреевы сыграют друг против друга на турнире в Ухане

Матч продолжался 1 час 46 минут. Андреева выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету ее соперницы две подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Во втором круге турнира Мирра Андреева сыграет против своей старшей сестры Эрики, которая в первом круге обыграла украинку Даяну Ястремскую (7:5, 6:4). Сестры Андреевы впервые сыграют друг против друга на уровне WTA. Ранее они дважды вместе играли в парном разряде.
Эрика Андреева занимает 70-е место в рейтинге WTA. Ее 17-летняя сестра Мирра на этой неделе впервые вошла в топ-20 мирового рейтинга, расположившись на 19-й строчке. Разница в возрасте у сестер составляет чуть менее трех лет.
Турнир в Ухане с призовым фондом 3,2 млн долларов завершится 13 октября. Из-за пандемии коронавируса турнир не проводился с 2019 года. Его последней победительницей была белоруска Арина Соболенко.