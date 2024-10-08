Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестры Андреевы сыграют друг против друга на турнире в Ухане

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла китаянку Ван Сиюй (7:6, 6:3) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Ухане.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч продолжался 1 час 46 минут. Андреева выполнила три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из девяти. На счету ее соперницы две подачи навылет, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира Мирра Андреева сыграет против своей старшей сестры Эрики, которая в первом круге обыграла украинку Даяну Ястремскую (7:5, 6:4). Сестры Андреевы впервые сыграют друг против друга на уровне WTA. Ранее они дважды вместе играли в парном разряде.

Эрика Андреева занимает 70-е место в рейтинге WTA. Ее 17-летняя сестра Мирра на этой неделе впервые вошла в топ-20 мирового рейтинга, расположившись на 19-й строчке. Разница в возрасте у сестер составляет чуть менее трех лет.

Турнир в Ухане с призовым фондом 3,2 млн долларов завершится 13 октября. Из-за пандемии коронавируса турнир не проводился с 2019 года. Его последней победительницей была белоруска Арина Соболенко.