Мирра Андреева находится в шаге от достижения уникального рекорда

Эрика Андреева занимает 70-е место в рейтинге WTA. Ее 17-летняя сестра Мирра на этой неделе впервые вошла в топ-20 мирового рейтинга, расположившись на 19-й строчке. Разница в возрасте у сестер составляет чуть менее трех лет.