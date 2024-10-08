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Мирра Андреева находится в шаге от достижения уникального рекорда

Российская теннисистка Мирра Андреева находится в одной победе от уникального рекордного достижения на турнирах категории WTA 1000, сообщает Opta Ace.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, Андреева обыграла китаянку Ван Сиюй в первом круге турнира категории WTA-1000 в Ухане в двух сетах со счетом 7:6, 6:3.

Эта победа стала для 17-летней россиянки 11-й в сезоне на турнирах категории WTA 1000. Андреева повторила достижение американки Коко Гауфф среди теннисисток до 18 лет, которое она установила в 2021 году, одержав 11 побед.

В следующем матче, который может стать рекордным, Мирра Андреева сыграет против своей старшей сестры Эрики. Сестры Андреевы впервые встретятся между собой на уровне WTA. Ранее они дважды вместе играли в парном разряде.

Эрика Андреева занимает 70-е место в рейтинге WTA. Ее 17-летняя сестра Мирра на этой неделе впервые вошла в топ-20 мирового рейтинга, расположившись на 19-й строчке. Разница в возрасте у сестер составляет чуть менее трех лет.

Турнир в Ухане с призовым фондом 3,2 млн долларов завершится 13 октября. Из-за пандемии коронавируса турнир не проводился с 2019 года. Его последней победительницей была Арина Соболенко из Беларуси.