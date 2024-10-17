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Медведев: Тяжело проигрывать 0:6, когда чувствуешь себя хорошо

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал разгромное поражение от итальянца Янника Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале выставочного турнира Six Kings Slam со счетом 0:6, 3:6.

«Тут за первое место дают в два раза больше денег, чем на любом Большом шлеме, поэтому, думаю, все, кто приехал, будут играть по-настоящему.

Я, наверное, в каком-то смысле подготовился лучше остальных, потому что первый приехал и в принципе чувствовал себя хорошо, вчера с Карлосом играли сет, и я хорошо играл.

Мое ощущение иногда может быть неправильным или субъективным, но я не помню, чтобы против меня кто-то когда-либо так играл и я ничего не мог сделать.

Было тяжело, и что делать — я не понял. Старался как мог, но ничего не получилось. В теннисе много матчей в году, и на все матчи ты не можешь выходить в одинаковом состоянии. Сегодня я чувствовал себя хорошо. Был огонь в глазах, физически чувствовал, что могу бегать быстро. И когда ты проигрываешь 0:6, хотя чувствуешь себя хорошо, это тяжело. Ты говоришь себе: “Окей, лучше я себя чувствовать не могу, надо стараться делать что-то лучше”, и во втором сете я играл чуть лучше, но все равно было тяжело, и сегодня я не понимал, что мне надо делать, чтобы выиграть», — сказал Медведев в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».

Выставочный турнир Six Kings Slam в Саудовской Аравии завершится 19 октября. Кроме Медведева и Синнера в нем сыграют Хольгер Руне, Карлос Алькарас, Новак Джокович и Рафаэль Надаль. За участие каждый из спортсменов получит $1,5 млн. Победитель турнира заберет рекордные призовые — $6 млн.

В прошлом году Медведев получил $1,5 млн за выход в финал US Open. В этом году победитель Открытого чемпионата США Синнер заработал за турнир $3,6 млн.