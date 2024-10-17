Медведев: Тяжело проигрывать 0:6, когда чувствуешь себя хорошо

«Тут за первое место дают в два раза больше денег, чем на любом Большом шлеме, поэтому, думаю, все, кто приехал, будут играть по-настоящему.



Я, наверное, в каком-то смысле подготовился лучше остальных, потому что первый приехал и в принципе чувствовал себя хорошо, вчера с Карлосом играли сет, и я хорошо играл.



Мое ощущение иногда может быть неправильным или субъективным, но я не помню, чтобы против меня кто-то когда-либо так играл и я ничего не мог сделать.



Было тяжело, и что делать — я не понял. Старался как мог, но ничего не получилось. В теннисе много матчей в году, и на все матчи ты не можешь выходить в одинаковом состоянии. Сегодня я чувствовал себя хорошо. Был огонь в глазах, физически чувствовал, что могу бегать быстро. И когда ты проигрываешь 0:6, хотя чувствуешь себя хорошо, это тяжело. Ты говоришь себе: “Окей, лучше я себя чувствовать не могу, надо стараться делать что-то лучше”, и во втором сете я играл чуть лучше, но все равно было тяжело, и сегодня я не понимал, что мне надо делать, чтобы выиграть», — сказал Медведев в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».