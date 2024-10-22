СМИ: Джокович может досрочно завершить сезон

37-летний Джокович назвал 2024 год одним из худших в карьере. В этом году он победил на Олимпийских играх и не завоевал ни одного титула на турнирах под эгидой ATP. Впервые с 2017 года он не смог выиграть ни одного турнира Большого шлема за сезон.