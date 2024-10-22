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СМИ: Джокович может досрочно завершить сезон

Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович не сыграет на предстоящем «Мастерсе» в Париже и может досрочно завершить сезон, сообщает Blic со ссылкой на сербского журналиста Сашу Озмо.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что Джокович не примет участие на турнире серии «Мастерс», который пройдет в Париже с 28 октября по 3 ноября. Также серб не сыграет на турнире в Белграде, который начнется 3 ноября и завершится 9 ноября.

По информации источника, Джокович завершит сезон досрочно, чтобы подготовится к Открытому чемпионату Австралии, стартующем в Мельбурне в середине января. Отмечается, что отказ от участия в парижском «Мастерсе» еще больше снижает шансы на появление Джоковича на итоговом турнире АТР в Турине, который пройдет с 10 по 17 ноября.

На прошлой неделе Новак Джокович принял участие в выставочном турнире с рекордными призовыми Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Кроме серба, в Эр-Рияд приехали первая ракетка мира Янник Синнер, вторая ракетка мира Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль, Даниил Медведев и Хольгер Руне. Каждый из шести теннисистов гарантированно заработал по $1,5 млн за участие.

Джокович обыграл Надаля в матче за третье место. Победу на Six Kings Slam и $6 млн призовых забрал 23-летний Синнер.

37-летний Джокович назвал 2024 год одним из худших в карьере. В этом году он победил на Олимпийских играх и не завоевал ни одного титула на турнирах под эгидой ATP. Впервые с 2017 года он не смог выиграть ни одного турнира Большого шлема за сезон.