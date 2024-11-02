Соболенко: Хочу закончить год первой по праву

«Даже не знала, что это случится. Подумала: “Как так? Что произошло? Где она потеряла 100 очков?”. Все запутанно, я не ожидала. Утром мой парень сказал: “О, поздравляю, ты стала первой ракеткой мира”. Я подумала: “Что?” Тогда я ничего не поняла. Но в любом случае я это принимаю.



Как я всегда говорила, хочу закончить год первой, чтобы быть уверенной, что я первая ракетка мира по праву, а не потому, что кто-то потерял 100 очков.



Знаю, что в течение года постоянно толкала себя вперед, много побеждала. Не то чтобы я совсем ничего не делала. Я довольно хорошо выступала в этом году. Но для меня и моего сумасшедшего мышления было бы лучше закончить год в статусе первой ракетки мира», — приводит слова Соболенко The Tennis Letter.