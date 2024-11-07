Медведев и Рублев попали в разные группы на Итоговом турнире ATP

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в разные группы.
Группа Илие Настасе:
- Янник Синнер (Италия);
- Даниил Медведев (Россия);
- Тейлор Фриц (США);
- Алекс де Минор (Австралия).
Группа Джона Ньюкомба:
- Александр Зверев (Германия, 2);
- Карлос Алькарас (Испания, 3);
- Каспер Рууд (Норвегия, 7);
- Андрей Рублёв (Россия, 9).
Запасные:
- Григор Димитров (10, Болгария);
- Стефанос Циципас (11, Греция).
Точное расписание матчей появится позднее. В рамках турнира также пройдут соревнования лучших дуэтов года в парном разряде.
Действующим победителем Итогового турнира является Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл Янника Синнера (6:3, 6:3). Ранее серб снялся с турнира из-за травмы, благодаря чему путевку в Турин получил Андрей Рублев.
Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир АТР в 2020 году. В 2021 году он добрался до финала, где уступил Александру Звереву (4:6, 4:6).