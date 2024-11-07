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Медведев и Рублев попали в разные группы на Итоговом турнире ATP

В Турине состоялась жеребьевка группового этапа Итогового турнира ATP, который пройдет с 10-го по 17 ноября.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в разные группы.

Группа Илие Настасе:

  • Янник Синнер (Италия);
  • Даниил Медведев (Россия);
  • Тейлор Фриц (США);
  • Алекс де Минор (Австралия).

Группа Джона Ньюкомба:

  • Александр Зверев (Германия, 2);
  • Карлос Алькарас (Испания, 3);
  • Каспер Рууд (Норвегия, 7);
  • Андрей Рублёв (Россия, 9).

Запасные:

  • Григор Димитров (10, Болгария);
  • Стефанос Циципас (11, Греция).

Точное расписание матчей появится позднее. В рамках турнира также пройдут соревнования лучших дуэтов года в парном разряде.

Действующим победителем Итогового турнира является Новак Джокович, который в прошлогоднем финале обыграл Янника Синнера (6:3, 6:3). Ранее серб снялся с турнира из-за травмы, благодаря чему путевку в Турин получил Андрей Рублев.

Даниил Медведев выиграл Итоговый турнир АТР в 2020 году. В 2021 году он добрался до финала, где уступил Александру Звереву (4:6, 4:6).