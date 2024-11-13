Андрей Рублев потерпел второе поражение на Итоговом турнире ATP

Встреча в итальянском Турине завершилась со счетом 6:3, 7:6 (10:8) в пользу испанца. Карлос Алькарас признался, что удивился своему уровню игры в матче с Андреем Рублевым.
«Я удивился тому, как играл с задней линии и на подаче. Я был спокоен, старался сосредоточиться на своей игре и забыть, что плохо себя чувствую, что болею. Когда вы выходите на корт, должны забыть обо всех проблемах, которые есть за его пределами. Вы пытаетесь сосредоточиться на том, чтобы хорошо бить справа и слева. Думаю, что у меня хорошо получилось. Я удивил сам себя», — сказал третья ракетка мира Алькарас на корте после матча.
Рублев потерпел второе поражение на турнире, в первом туре он уступил представителю Германии Александру Звереву (4:6, 4:6). В заключительном матче группового этапа Рублев сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который на старте турнира обыграл Алькараса (6:1, 7:5). Испанец встретится со Зверевым. Два лучших теннисиста квартета по итогам кругового турнира выйдут в полуфинал.
27-летний Рублев является 8-й ракеткой мира. Спортсмен выиграл 16 турниров под эгидой ATP в одиночном разряде и 4 — в парном. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года, турнир проходит с 10 по 17 ноября в Турине. Призовой фонд турнира составляет более 15 миллионов долларов. За всю историю победителем соревнований дважды становились россияне — Николай Давыденко в 2009 году. и Даниил Медведев в 2020 году.