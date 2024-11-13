Андрей Рублев потерпел второе поражение на Итоговом турнире ATP

«Я удивился тому, как играл с задней линии и на подаче. Я был спокоен, старался сосредоточиться на своей игре и забыть, что плохо себя чувствую, что болею. Когда вы выходите на корт, должны забыть обо всех проблемах, которые есть за его пределами. Вы пытаетесь сосредоточиться на том, чтобы хорошо бить справа и слева. Думаю, что у меня хорошо получилось. Я удивил сам себя», — сказал третья ракетка мира Алькарас на корте после матча.