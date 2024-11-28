Вторая ракетка мира Ига Швентек провалила допинг-тест

Проба была сдана во внесоревновательный период в августе 2024 года. В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности и отстранении на один месяц. Швентек фактически отбыла наказание, так как была временно отстранена с 12 сентября 2024 года, после чего успешно подала апелляцию и пропустила три турнира.