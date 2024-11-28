Вторая ракетка мира Ига Швентек провалила допинг-тест

Как сообщает пресс‑служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), польская теннисистка Ига Швентек сдала положительный допинг‑тест на запрещенное вещество триметазидин.
Проба была сдана во внесоревновательный период в августе 2024 года. В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности и отстранении на один месяц. Швентек фактически отбыла наказание, так как была временно отстранена с 12 сентября 2024 года, после чего успешно подала апелляцию и пропустила три турнира.
ITIA признала, что положительный тест был вызван загрязнением безрецептурного препарата (мелатонина), произведенного и продаваемого в Польше, который 23‑летняя теннисистка принимала от смены часовых поясов и проблем со сном, и что нарушение, таким образом, не было преднамеренным.
Последний раз Ига Швентек выходила на корт в начале сентября в четвертьфинальном матче против Джессики Пегулы на Открытом чемпионате США, где уступила со счетом 2:6, 4:6. 23-летняя полька четыре раза побеждала на «Ролан Гаррос» в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах, в 2022 году Ига также побеждала на Открытом чемпионате США. В общей сложности на протяжении 125 недель Швентек была первой ракеткой мира.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за употребление триметазидина сроком на 4 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.