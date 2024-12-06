Россияне не смогут купить билет на Australian Open

По информации источника, при попытке купить билет с номером, код которого начинается на +7, система не дает сделать заказ. Болельщики из Казахстана столкнулись с такой же проблемой, так как страна также имеет в телефонном коде +7.
Отмечается, что организаторы отказались исправить ситуацию несмотря на жалобы пользователей из Казахстана. В оргкомитете Открытого чемпионата Австралии не могут решить проблему, потому что в случае разблокировки кода +7 купить билет смогут пользователи из России.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 12 по 26 января.
Ранее стало известно, что 17 российских теннисистов вошли в список участников турнира. В женской сетке выступят первая ракетка России Дарья Касаткина, серебряные призеры Олимпийских игр в парном разряде Диана Шнайдер и Мирра Андреева, вышедшая в ¼ финала Australian Open-2024 Анна Калинская, а также Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова, Анна Блинкова, Вероника Кудерметова и Эрика Андреева.
В мужской сетке сыграют финалист АО-2024 Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов.