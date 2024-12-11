Шарапова показала, как учит сына русскому языку: видео

37-летняя россиянка поделилась видео в соцсетях, на котором она называет буквы и указывает на карточки с буквами на столе, а Теодор за ней повторяет.
Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года. Отцом мальчика является британский бизнесмен Александр Гилкс. В декабре 2020 года Шарапова и Гилкс объявили о помолвке, однако пара все еще не сыграла свадьбу.
Теннисистка завершила карьеру в феврале 2020 года. Она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять турниров Большого шлема. Также Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года.
С 2005 по 2012 год Шарапова пять раз возглавляла одиночный рейтинг WTA, проведя в статусе первой ракетки мира 21 неделю.
В августе 2025 года Шарапову официально введут в Международный зал теннисной славы.