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Шарапова показала, как учит сына русскому языку: видео

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова показала, как обучает своего двухлетнего сына Теодора русскому алфавиту.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

37-летняя россиянка поделилась видео в соцсетях, на котором она называет буквы и указывает на карточки с буквами на столе, а Теодор за ней повторяет.

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года. Отцом мальчика является британский бизнесмен Александр Гилкс. В декабре 2020 года Шарапова и Гилкс объявили о помолвке, однако пара все еще не сыграла свадьбу.

Теннисистка завершила карьеру в феврале 2020 года. Она выиграла 36 турниров WTA в одиночном разряде, в том числе пять турниров Большого шлема. Также Шарапова является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года.

С 2005 по 2012 год Шарапова пять раз возглавляла одиночный рейтинг WTA, проведя в статусе первой ракетки мира 21 неделю.

В августе 2025 года Шарапову официально введут в Международный зал теннисной славы.