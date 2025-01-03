Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене

Матч против экс-второй ракетки мира продолжался 1 час 31 минуту. Андреева сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Жабер дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.
В полуфинале турнира в Брисбене 17-летняя Андреева встретится с победительницей сегодняшнего матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси и 44-м номером мирового рейтинга Мари Боузковой из Чехии.
Хардовый турнир в Брисбене с призовым фондом 1,52 млн долларов завершится в понедельник, 6 января. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в прошлогоднем финале обыграла Арину Соболенко (6:0, 6:3).