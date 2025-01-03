Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене

Матч против экс-второй ракетки мира продолжался 1 час 31 минуту. Андреева сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов. Жабер дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи.