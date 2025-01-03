Андреева, Шнайдер и Калинская вышли в финал парного турнира в Брисбене

Андреева и Шнайдер, завоевавшие серебро на Олимпиаде-2024 в Париже, обыграли в полуфинале японок Сюко Аояму и Эри Ходзуму (7:5, 6:2). За победу в турнире они будут бороться с российско-австралийским дуэтом Анна Калинская и Присцилла Хон, которые сегодня обыграли пару Тимея Бабош (Венгрия) и Николь Меликар-Мартинес (США) со счетом 6:1, 7:5.
Калинская и Хон впервые встали в пару в Брисбене, выиграв на турнире все три матча. Андреева и Шнайдер образовали пару прошлым летом перед Олимпиадой, выиграв в общей сложности 9 из 11 матчей.
Сегодня утром Андреева также вышла в полуфинал одиночного турнира в Брисбене, где может сыграть с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. Матч пройдет в субботу, 4 января. На следующий день состоится женский парный финал.
Хардовый турнир в Брисбене с призовым фондом 1,52 млн долларов завершится в понедельник, 6 января. Действующий победителем парного турнира является дуэт Людмилы Киченок (Украина) и Елены Остапенко (Латвия).