Кудерметова обыграла украинку Калинину и впервые вышла в финал турнира WTA

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из трех. Калинина выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один из пяти брейк-пойнтов.