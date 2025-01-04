Кудерметова обыграла украинку Калинину и впервые вышла в финал турнира WTA

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Кудерметова шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из трех. Калинина выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала один из пяти брейк-пойнтов.
Кудерметова впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA-500. В решающем матче 21-летняя россиянка сыграет с победительницей сегодняшнего матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и Миррой Андреевой. Начало матча — в 11:30 по московскому времени.
Полина Кудерметова является младшей сестрой экс-первой ракетки России Вероники Кудерметовой. На данный момент Полина занимает 107-е место в рейтинге WTA.
Хардовый турнир в Брисбене с призовым фондом 1,52 млн долларов завершится в понедельник, 6 января. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в прошлогоднем финале обыграла Арину Соболенко (6:0, 6:3).