Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирра Андреева и Касаткина узнали соперниц по первому кругу АО

В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Первая ракетка России Дарья Касаткина проведет стартовый матч на Australian Open против представительницы Болгарии Виктории Томовой. Ранее теннисистки не встречались между собой.

Впервые вошедшая в топ-15 мирового рейтинга Мирра Андреева сыграет с Марией Боузковой из Чехии.

13-я ракетка мира Диана Шнайдер в первом круге Открытого чемпионата Австралии встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Анастасия Павлюченкова и Эрика Андреева сыграют свои матчи против китаянок Юань Юэ и Чжэн Сайсай соответственно. Вероника Кудерметова и Анна Блинкова поборются за выход в следующий круг с представительницами Австралии Оливией Гадеки и Дарьей Сэвилл соответственно.

Россиянки Людмила Самсонова и Камилла Рахимова сыграют в первом круге АО между собой. 27-я ракетка мира Екатерина Александрова встретится с победительницей US Open-2021 Эммой Радукану из Великобритании.

14-я ракетка мира Анна Калинская и занимающая 35-е место в рейтинге WTA Анастасия Потапова узнают своих соперниц позднее. Они сыграют свои матчи первого круга с победительницами квалификации.

Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии стартует в Мельбурне 12 января и завершится 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет $96,5 млн. Победительница Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалистка— $1 177 810. В прошлогоднем финале первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси обыграла Чжэн Циньвэнь из Китая.