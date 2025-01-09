Мирра Андреева и Касаткина узнали соперниц по первому кругу АО

Первая ракетка России Дарья Касаткина проведет стартовый матч на Australian Open против представительницы Болгарии Виктории Томовой. Ранее теннисистки не встречались между собой.
Впервые вошедшая в топ-15 мирового рейтинга Мирра Андреева сыграет с Марией Боузковой из Чехии.
13-я ракетка мира Диана Шнайдер в первом круге Открытого чемпионата Австралии встретится с итальянкой Элизабеттой Коччаретто. Анастасия Павлюченкова и Эрика Андреева сыграют свои матчи против китаянок Юань Юэ и Чжэн Сайсай соответственно. Вероника Кудерметова и Анна Блинкова поборются за выход в следующий круг с представительницами Австралии Оливией Гадеки и Дарьей Сэвилл соответственно.
Россиянки Людмила Самсонова и Камилла Рахимова сыграют в первом круге АО между собой. 27-я ракетка мира Екатерина Александрова встретится с победительницей US Open-2021 Эммой Радукану из Великобритании.
14-я ракетка мира Анна Калинская и занимающая 35-е место в рейтинге WTA Анастасия Потапова узнают своих соперниц позднее. Они сыграют свои матчи первого круга с победительницами квалификации.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии стартует в Мельбурне 12 января и завершится 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет $96,5 млн. Победительница Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалистка— $1 177 810. В прошлогоднем финале первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси обыграла Чжэн Циньвэнь из Китая.