Американка повторила крик российского теннисиста во время матчей

Гауфф и Рублев в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) провели выставочный микст-матч против австралийцев Ллейтона Хьюитта и Дарьи Сэвилл. Во время игры на теннисистов были надеты микрофоны.
В первом сете Гауфф во время своей подачи решила повторить фирменный крик Рублева «bweh», ставший мемом среди англоязычных болельщиков тенниса. Крик Рублева завирусился в соцсетях еще в 2021 году.
Australian Open стартует в Мельбурне 12 января. Гауфф в первом круге сыграет против соотечественницы Софьи Кенин, а Рублев встретится с одним из победителей квалификации, имя которого станет известно позднее.