Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американка повторила крик российского теннисиста во время матчей

Третья ракетка мира Кори Гауфф на корте в Мельбурне спародировала российского теннисиста Андрея Рублева.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Гауфф и Рублев в преддверии старта Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) провели выставочный микст-матч против австралийцев Ллейтона Хьюитта и Дарьи Сэвилл. Во время игры на теннисистов были надеты микрофоны.

В первом сете Гауфф во время своей подачи решила повторить фирменный крик Рублева «bweh», ставший мемом среди англоязычных болельщиков тенниса. Крик Рублева завирусился в соцсетях еще в 2021 году.

Australian Open стартует в Мельбурне 12 января. Гауфф в первом круге сыграет против соотечественницы Софьи Кенин, а Рублев встретится с одним из победителей квалификации, имя которого станет известно позднее.