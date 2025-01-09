Медведев может встретится с Рублевым в ⅛ финала Australian Open

В женской сетке турнира 13-я и 15-я ракетки мира Диана Шнайдер и Мирра Андреева, которые завоевали серебро в парном разряде на Олимпийских играх в Париже, могут сыграть между собой в ¼ финала. Лучшим результатом Шнайдер на Открытом чемпионате Австралии является выход во второй круг в 2023 году. А Мирры Андреевой — выход в 1/16 финала в 2024 году.