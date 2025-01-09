Медведев может встретится с Рублевым в ⅛ финала Australian Open

Пятая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге встретится с занимающим 414-е место в мировом рейтинге Касидитом Самреем из Таиланда. Самрей получил уайлд кард от организаторов турнира. Ранее теннисисты ни разу не играли между собой.
В ⅛ финала Медведев может встретится с 9-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублевым. Напомним, в прошлом году Медведев вышел в финал турнира, где в пятисетовом матче уступил итальянцу Яннику Синнеру.
Сербский теннисист Новак Джокович, который 10 раз побеждал на Открытом чемпионате Австралии, в первом круге сыграет против получившего уайлд кард Нишеша Басаваредди из США. В ¼ финала Джокович может встретится с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
В женской сетке турнира 13-я и 15-я ракетки мира Диана Шнайдер и Мирра Андреева, которые завоевали серебро в парном разряде на Олимпийских играх в Париже, могут сыграть между собой в ¼ финала. Лучшим результатом Шнайдер на Открытом чемпионате Австралии является выход во второй круг в 2023 году. А Мирры Андреевой — выход в 1/16 финала в 2024 году.
Первая ракетка мира Арина Соболенко в четвертьфинале может встретится с Чжэн Циньвэнь из Китая. В прошлом году девушки сыграли в финале, где Соболенко оказалась сильнее и завоевала второй титул подряд.
Представительница Казахстана Елена Рыбакина в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии может сыграть против олимпийской чемпионки Парижа в парном разряде итальянки Джасмин Паолини. В прошлом году Рыбакина сенсационно проиграла во втором круге россиянке Анне Блинковой.
Первый в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии стартует в Мельбурне 12 января и завершится 26 января. Призовой фонд соревнований увеличился на 11,6% по сравнению с прошлым годом и составляет $96,5 млн. Победитель Australian Open в одиночном разряде получит $2 169 650, а финалист $1 177 810.