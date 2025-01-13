Синнер — о допинге: это не моя, не моя вина, понимаете?

Синнер после матча с Николасом Харри высказался по поводу отношения к теннисистам, у которых была положительная допинг-проба. Харри в 2020 году также был дисквалифицирован после нарушения антидопинговых правил на 11 месяцев.
«Я не знаю подробностей его дела. Мне трудно сказать, что бы ни случилось. Но я могу сказать, что мы получали одинаковое отношение. Если в правилах есть какие-то вопросы или проблемы, то это не моя, не моя вина, понимаете? Конечно, мне очень жаль игроков, которые проходят через такие вещи.
Я знаю только то, что случилось со мной. Я знал, что мне предстоит пройти. В принципе, это до сих пор продолжается. В конце концов, меня всегда убеждали, что я невиновен. То количество, которое было в моем организме, меньше миллиардной доли грамма. Я не знаю точных деталей того, что было у него», — приводит слова Синнера «РИА Новости Спорт».
20 августа стало известно, что у первой ракетки мира положительная допинг-проба. По словам самого Синнера, запрещенное вещество клостебол попало в организм спортсмена из-за его физиотерпевта, который лечил повреждение на пальце спреем, в составе которого был препарат. К Яннику частицы попали после массажа, который физиотерапевт делал ему без перчаток.
Отметим, что чилиец был дисквалифицирован в апреле 2020 года. В его организме обнаружили запрещенные вещества — метаболиты лигандрола и станозолола. Он лишится призовых за участие в турнире. Международная федерация тенниса (ITF) выслушала позицию Харри по этому поводу и сделала вывод, что теннисист не принимал допинг намеренно. Срок дисквалификации отсчитывался с 16 декабря 2019 года. Часть времени в 2020 году никто из теннисистов не играл из-за бушующей в мире коронавирусной инфекции.