Синнер — о допинге: это не моя, не моя вина, понимаете?

«Я не знаю подробностей его дела. Мне трудно сказать, что бы ни случилось. Но я могу сказать, что мы получали одинаковое отношение. Если в правилах есть какие-то вопросы или проблемы, то это не моя, не моя вина, понимаете? Конечно, мне очень жаль игроков, которые проходят через такие вещи.



Я знаю только то, что случилось со мной. Я знал, что мне предстоит пройти. В принципе, это до сих пор продолжается. В конце концов, меня всегда убеждали, что я невиновен. То количество, которое было в моем организме, меньше миллиардной доли грамма. Я не знаю точных деталей того, что было у него», — приводит слова Синнера «РИА Новости Спорт».