Андреева вырвала победу на тай-брейке во втором круге Australian Open

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Андреева совершила девять подач на вылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов. Утидзима сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и также реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов.
В решающем сете Андреева уступала со счетом 3:5, но сумела сделать брейк и перевести игру в тай-брейк. По ходу тай-брейка Андреева вела со счетом 6:3, но затем проиграла пять очков подряд и находилась на гране проигрыша. В решающий момент матча 17-летняя россиняка сумела выиграть четыре очка кряду и завершить матч победой.
«Было тяжело, но я очень довольна итогом и тем, как отыгралась в третьем сете. Рада, что проведу здесь еще один день. Тяжело, когда не знаешь соперницу. Я никогда с ней не играла, никогда с ней не тренировалась. К тому же она играла здорово — выполнила много виннерсов, все тащила. У меня было много ошибок. И я рада, что все же сумела победить.
По ходу матча у меня была только одна мысль — что этот корт проклят и я не хочу на нем больше играть. Я весь матч об этом думала. Конечно, старалась отбросить эту мысль, но не получалось. Я думала, что все из-за этого дурацкого корта. При счете 3:5 я почувствовала ту же энергию трибун, что и в прошлом году. Она мне очень помогла — за меня начали болеть еще сильнее, люди хотели увидеть камбэк. На тай-брейке я ужасно нервничала. Но я рада, что сумела победить», — сказала Андреева после матча.
В третьем круге прошлогоднего Australian Open Андреева на том же самом корте играла против француженки Диан Парри (1:6, 6:1, 7:6), сумев в решающей партии отыграться с матчбола при счете 1:5. На дебютном для себя Australian Open Мирра дошла до четвертого круга.
В следующем круге Андреева встретится с 26-й ракеткой мира Магдаленой Френх из Польши, которая в параллельной игре выбила из турнира россиянку Анну Блинкову (0:6, 6:0, 6:2). В случае победы Андреева может выйти в следующему раунде на первую ракетку мира Арину Соболенко.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является белоруска Арина Соболенко, обыгравшая в прошлогоднем финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).