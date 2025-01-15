Андреева вырвала победу на тай-брейке во втором круге Australian Open

«Было тяжело, но я очень довольна итогом и тем, как отыгралась в третьем сете. Рада, что проведу здесь еще один день. Тяжело, когда не знаешь соперницу. Я никогда с ней не играла, никогда с ней не тренировалась. К тому же она играла здорово — выполнила много виннерсов, все тащила. У меня было много ошибок. И я рада, что все же сумела победить.



По ходу матча у меня была только одна мысль — что этот корт проклят и я не хочу на нем больше играть. Я весь матч об этом думала. Конечно, старалась отбросить эту мысль, но не получалось. Я думала, что все из-за этого дурацкого корта. При счете 3:5 я почувствовала ту же энергию трибун, что и в прошлом году. Она мне очень помогла — за меня начали болеть еще сильнее, люди хотели увидеть камбэк. На тай-брейке я ужасно нервничала. Но я рада, что сумела победить», — сказала Андреева после матча.