Джокович установил рекорд по количеству матчей на турнирах Большого шлема

Сегодня 37-летний теннисист в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграл португальца Жайме Фарию (6:1, 6:7, 6:3, 6:2), который пробился в основную сетку турнира через квалификацию.
Матч против Фарии стал для Джоковича 430-м в одиночном разряде на турнирах Большого шлема. По этому показателю он обошел швейцарца Роджера Федерера (429). Третье место занимает американка Серена Уильямс (423).
В июне 2024 года Джокович обошел Федерера и стал рекордсменом турниров Большого шлема по числу побед. На данный момент на счету серба 381 победа.
Джокович занимает седьмое место в одиночном рейтинге ATP. Всего на его счету 99 титулов, в том числе рекордные 24 победы на турнирах Большого шлема. Джокович десять раз побеждал на Australian Open, последний раз — в 2023 году.
В третьем круге Джокович сыграет с 25-й ракеткой мира, чехом Томашем Махачем.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующим чемпионом в мужском одиночном разряде является Янник Синнер, обыгравший в прошлогоднем финале Даниила Медведева (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).