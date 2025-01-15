Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в третий круг Australian Open

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Томлянович сделала три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.
«Было здорово. Все началось здесь, в Мельбурне, два года назад против Марии Саккари на Арене Маргарет Корт. Я всегда вспоминаю этот матч с улыбкой на лице, потому что атмосфера была такой приятной. Сегодня тоже спасибо болельщикам за то, что пришли и болели за нас обеих. Мне очень понравилось, и я рада, что победила.
Мне еще нужно много работать над тем, чтобы принимать правильные решения в важные моменты. Иногда бывает сложно, иногда эмоции захватывают мозг. Но я стараюсь играть в свой теннис — стараюсь играть свободно и агрессивно. С нетерпением жду следующего матча. Хочу сыграть так же хорошо, как сегодня — или даже лучше», — сказала Шнайдер после матча.
Шнайдер впервые в своей карьере вышла в третий круг Australian Open. Следующей соперницей 20-летней теннисистки станет победительница сегодняшнего матча между британкой Хэрриет Дарт и хорваткой Донной Векич.
Открытый чемпионат Австралии по теннису завершится 26 января. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является Арина Соболенко, обыгравшая в прошлогоднем финале китаянку Чжэн Циньвэнь (6:3, 6:2).