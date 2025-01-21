Болбою стало плохо из-за жары на Australian Open

Теннисисты жалуются на погодные условия на турнире. «Условия очень сложные. Вчера было жарко, сегодня тоже жарко. У всех игроков есть трудности. И когда в плане здоровья есть проблемы, становится еще тяжелее», — заявил после матча с Хольгером Руне (6:3, 3:6, 6:3, 6:2) первая ракетка мира Янник Синнер.