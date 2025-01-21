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Болбою стало плохо из-за жары на Australian Open

Подающий мячи ребенок едва не потерял сознание из-за жары по ходу матча Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Инцидент произошел по ходу встречи второго круга смешанного разряда Кимберли Биррелл/Джон-Патрик Смит (Австралия) — Деми Схюрс (Нидерланды)/Тим Пюц (Германия), который завершился победой хозяев турнира со счетом 6:3, 5:7, 10:8. Согласно местным СМИ, температура на стадионе в этот момент превышала 33 градуса.

В начале второго сета ребенок, подающий мячи, начал терять сознание из-за жары в Мельбурне. После первого падения ему удалось сразу подняться и продолжить работу. Спустя несколько минут у него вновь стали подкашиваться ноги, на что указали зрители. Тим Пюц заметил это и подбежал, чтобы вместе с сотрудниками стадиона помочь уложить ребенка на корт для оказания помощи медиками.

Арбитр встречи спустился с вышки и принес воды из холодильника. Ребенка на кресле вывезли с корта и оказали помощь. Как отмечает федерация тенниса Австралии, позднее ему стало лучше.

Теннисисты жалуются на погодные условия на турнире. «Условия очень сложные. Вчера было жарко, сегодня тоже жарко. У всех игроков есть трудности. И когда в плане здоровья есть проблемы, становится еще тяжелее», — заявил после матча с Хольгером Руне (6:3, 3:6, 6:3, 6:2) первая ракетка мира Янник Синнер.