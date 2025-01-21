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Павлюченкова уступила Соболенко в ¼ финала Australian Open

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Арина Соболенко в напряженном трехсетовом поединке одолела россиянку Анастасию Павлюченкову со счетом 6:2, 2:6, 6:3.

33-летняя Павлюченкова в девятый раз попала в восьмерку лучших на турнирах «Большого шлема». Анастасия вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии впервые с 2019 года.

Следующей соперницей Арины на турнире станет испанка Паула Бадоса, которая 21 января обыграла представительницу США Коко Гауфф (7:5, 6:4). Счет в личных встречах — 5−2 в пользу Соболенко.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 12 по 26 января. Арина Соболенко победила на двух последних турнирах и может стать первой теннисисткой после Мартины Хингис, которая выиграла турнир в Мельбурне три раза подряд. Спортсменке из Швейцарии это удалось в 1999 году.